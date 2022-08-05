民進黨各縣市黨部主委今天開會，正國會的宜蘭黨部的主委陳俊宇擊敗英系的台北市黨部主委張茂楠，被推舉為主委聯誼會的會長，正國會將多一席可以列席黨內最高權力核心中常會。

民進黨地方黨部5月主委改選，積極擴張版圖的英系拿下7席，成為最大贏家；正國會守住5席，由於縣市黨部主委聯誼會會長可以列席中常會，競爭激烈。

據轉述，張茂楠原本也出席這場聚會，但是因故中途先離席，推舉前也有電話確認，張也表態有爭取意願。

據轉述，原本以為，英系將可望拿下主委聯誼會長一職，派出張茂楠對上陳俊宇，結果由陳勝出，傳出正國會與綠色友誼結盟民主活水合作，票數遠超過英系。

這次選舉，爭取連任的正國會主委陳俊宇，面臨英系支持的前任主委黃建財挑戰，陳俊宇勝出後，聯誼會長一職又再度碰上英系張茂楠；陳受訪緩頰說，今天23位主委都到齊，這是大家一致推舉的產生，通常會以連任的主委為主，主委聯誼會長推舉過程一向都很平和，無關派系。