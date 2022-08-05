財政部指出，自即日起，財政部全球資訊網新增線上聲明訴願功能，供民眾申請使用，但民眾於線上聲明訴願仍需依法於30日內補送紙本訴願書及相關資料，否則將收到「訴願不受理」決定書。

我國為強化稅務線上申辦功能，落實無紙化政策，財政部推出線上訴願新功能，但該功能僅限於就行政處分表示不服，實際的佐證資料等，民眾仍要在線上聲明訴願隔日起算30日內補送紙本訴願書（訴願書上需簽名或蓋章，如有委任代理人並需檢附委任書正本），並依訴願法第56條規定附原行政處分書影本等資料，否則訴願案件將會因屆期未補送，而受「訴願不受理」決定。

財政部指出，無紙化是便民的一環，該部基於便民考量新增線上聲明訴願功能，惟因訴願為要式行為，訴願書仍為訴願法規定須檢附之法定文件，因此民眾還是要補送文件。

財政部線上聲明訴願必須是對於該部所屬行政機關，或各縣市政府、直轄市政府處理屬於財政部主管監督範圍事項所為之行政處分不服而提起之訴願案。若對非行政處分不服則屬一般陳情案件，民眾還是要向該主管機關陳情。