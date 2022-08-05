高雄港受限水深加上貨櫃中心作業場地空間飽和，港務公司和長榮海運分別投入逾百億元共同打造高雄港第七貨櫃中心。其中，港務公司將興建深水碼頭，可讓4艘2.4萬TEU貨櫃輪同時停靠；長榮則引進遠端遙控無人超大型碼頭橋式起重機，裝卸排數高達25排，為全國首例，長年目標為650萬TEU/年。

港務公司表示，將和長榮海運共同打造第七貨櫃中心朝向「現代全自動化櫃場」，提升貨櫃裝卸效率及競爭力，並列世界最先進的貨櫃中心之一。其中5席深水碼頭，可供4艘全球最大的2.4萬TEU貨櫃輪同時停靠，搭配縱深700公尺、149公頃之櫃場腹地，預計年作業量至少可達450萬TEU/年，長年目標650萬TEU/年。

港務公司分階段移交長榮海運，第一階段會陸續2.5席深水碼頭、櫃場等，但是移交後長榮還需要測試，因此預計在2023年5月及2024年5月分二階段啟動營運。長榮海運總共購置19部遠端操控橋式起重機與56部自動化門式機，1日第一批全新4部橋式起重機及1部自動化門式機運抵高雄港第七貨櫃中心進行卸船準備作業，5日首座碼頭橋式起重機將卸船上岸安裝。

港務公司董事長李賢義指出，非常重視這歷史性的時刻，為此公司全力趕工，提前3個月完成第七貨櫃中心第一期貨櫃場地以及營管大樓等重點工程，提供長榮海運公司及早進場為全台最大型碼頭橋式機上岸作為準備，目的是希望藉由加速第七貨櫃中心的推動，積極優化港口軟硬體設施，協助高雄港航商永續經營，根留高雄，鞏固高雄港整體競爭力及海運樞紐地位。

在全自動化的碼頭營運系統上，依長榮海運公司說明將引進德國的車機控制系統，搭配長榮海運公司自行研發的TOS系統（櫃場調度管理系統）以及建構的5G內網，建立全新自動化櫃場作業系統，長榮公司預計今年9月機具及作業系統開始測試運轉，在2023年5月正式營運。