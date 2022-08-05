中央銀行發布7月底我國外匯存底金額為5478.11億美元，較6月底減少11.52億美元。

央行表示，7月外匯存底變動主要因素包括外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元匯率變動，還有央行為維持外匯市場秩序進場調節。

央行指出，7月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計5,379億美元、月增86億美元，約當外匯存底98％、月增2個百分點。