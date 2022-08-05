王品集團（2727）7月兩岸合併營收16.4億元，創同期歷史新高，月增32.15％、年增57.55％。台灣事業群營收11.9億元，改寫同期歷史紀錄，較舊紀錄大增近1.5億元，月增32.51％、年增145.86％。大陸事業群已從谷底緩步回升，營收4.5億元，月增31.22％，年減幅度收斂至18.95％。

展望後市，王品集團8月有8家新店準備開幕迎客，包含「和牛涮」、「青花驕」比鄰進駐桃園中茂新天地，「陶板屋」首次到宜蘭拓點，「丰禾」開台中二店等，預計第三季會突破300店，推升集團營收。

隨著台灣疫情回穩，在暑假商機挹注下，帶動王品台灣事業群7月業績破紀錄，4家門店營收破千萬，「肉次方」台北西門、台中文心崇德店穩坐榜上，麻辣鍋雙雄「青花驕」台北中山北、「嚮辣」台中五權西也入列，顯示年輕消費族群偏好吃到飽與燒肉、麻辣鍋品類。各品牌也把握時機加大行銷力道，「品田牧場」、「陶板屋」推暑期親子優惠，「王品牛排」提前部署父親節檔期，「聚北海道鍋物」、「和牛涮」等5大鍋物品牌聯合祭出滿千送百優惠，加緊腳步衝刺業績。

展店佈局方面，「12MINI快煮鍋」啟動大展店計畫，7、8月將開出9家主打外帶外送的TO GO門店，力拚年底達30家門店，王品集團7月也跨足全新品類，看好韓式料理90億的市場規模，聘請韓籍五星主廚共同打造新品牌「初瓦」，主打泡菜鍋、韓式烤肉、半半炸雞等正宗韓味。

零售商品也為集團營收挹注活水，適合夏日食用的醬料熱銷缺貨中，陶板屋原粒胡麻醬平均日銷700瓶，西堤咖哩優格風味醬等6款醬料，上架全家一分鐘完售。隨著氣溫飆升，冷飲冰品市場大爆發，石二鍋檸檬冬瓜冰沙持續熱賣，陶板屋桑葚醋冰沙銷量也穩定成長。此外，王品集團7月推出不受季節限制、天天都都能吃的冷凍水餃、義大利麵新品，擴充產品助攻業績成長。