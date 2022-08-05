國民黨桃園市長參選人張善政去年出席「兩岸關係與國際政經情勢之展望」論壇，當時發言內容被人翻出來，質疑是要台灣科技業趕快去中國；對此張善政5日強硬回應，「這個人智商、邏輯都有問題」，直呼民進黨現在要把他抹紅是因為，其推出的參選人林智堅遇到很大的危機。

張善政表示，民進黨現在急著要把他抹紅，這都是因為民進黨推出的桃園市參選人林智堅遇到論文門、球場門很大的危機，請大家不要聽信民進黨造謠的資訊。

另外有人質疑張善政去年參加「兩岸關係與國際政經情勢之展望」論壇的發言是叫台灣科技業趕快去中國。對此張善政痛批「我在反諷，他們聽不出來是不是」、「把這段話拿出來的人邏輯跟智商都有問題」。

張善政競選辦公室發言人曾俊豪澄清，張善政在2021年5月8日以前行政院院長身分，應邀出席「兩岸關係與國際政經情勢之展望」論壇，卻因媒體標題曲解原意而遭外界誤解，當時張善政就已出面澄清；事隔1年多民進黨不但把陳年舊事挖出來還加料抹黑，在此附上當時的影片檔連結與原文供外界檢視。

曾俊豪還原當時情況強調，張善政在總結階段提到，「科技發展需要市場規模、經濟規模，大陸市場這麼大，科技發展不去利用對岸的市場，厚植我們的實力，如果不這樣想的話，頭殼有問題」上述文字，明顯是以台灣產業利益為出發點的發言，有影片可以佐證，不知林智堅陣營有沒有看影片？如果有看，為何要斷章取義、惡意解讀。難道林智堅除了抄襲、落跑，還會抹黑，這就是林智堅團隊的水準嗎？

張善政競選辦公室發言人何元楷則表示，不是每個人都能像林智堅那樣放任爭議一直延燒，不願到台大學倫會說清楚講明白，若親自去說明，一天就可以解決爭議，實在不懂林智堅為何要持續閃躲、避而不談。除了閃躲自身的抄襲或新竹球場等爭議題目外，還放任特定民進黨議員參選人潑髒水、潑紅漆，都已經2022年了民進黨還是在用這些老招數、舊奧步，希望林智堅陣營就抹黑一事公開致歉，不要再用烏賊戰術轉移焦點，還給桃園民眾一場乾淨的選舉。