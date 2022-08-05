大陸官方宣布在台灣周邊多處海空域進行軍演，引起海、空運航道疑慮。而外媒援引數據指出，台灣對大陸的貿易出口依賴更甚美國，為台最大的貿易夥伴，甚至連對東南亞地區的出口都比美國要來的龐大。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）本周訪台引起北京大動作反制，宣布對台周邊6處海空域進行實彈演習，牽動台海緊張局勢，同時也影響國際海、空運航道需繞道避開演習區域。

CNBC報導，台灣對大陸、香港的產業與經貿發展規模，已經成台灣最大的貿易夥伴。如台積電等許多台灣高科技產業公司，都在大陸有設廠，根據Wind Information取得的台灣官方數據顯示，去年，大陸和香港佔台灣出口42%，美國僅佔15%。

財政部數據顯示，去年台灣對大陸和香港出口規模高達1889億美元，其中一半以上為電子零組件，其次為光學設備；此外，台灣對東南亞的出口達702.5億美元，也比美國的657億美元高。

另，作為台灣進口來源，大陸和香港也以22%的佔比排第一，美國則排在日本、歐洲和東南亞之後，僅佔10%的佔比。報導指出，過去5年，台灣從大陸進口暴增約87%，而從美國進口則成長44%

2016年至2021年間，台灣對大陸出口則成長71%，不過對美國出口幾乎翻倍，成長97%。美政府數據顯示，美國主要從台灣採購汽車、塑膠、鋼鐵和電機等產品。根據美國國會研究所數據，台灣企業2021年獲得約2021億美元的美國出口訂單。