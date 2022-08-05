由工研院與台灣區電機電子工業同業公會（簡稱電電公會）主辦，健康樂活與智慧醫療照護聯盟、國家衛生研究院(國衛院)協辦的「智慧醫養場域跨域交流會」今(5)日登場，會中工研院宣布將與國衛院發展「科技照顧支持共生社區發展計畫」，並攜手電電公會打造出「智慧共生社區」，從市場需求、科技共創、產品製造、到場域驗證等不同階段，藉由臺灣電子科技產業實力，加快ICT廠商加速進入銀髮產業，協助我國照護產業走向智慧化，進而在超高齡社會來臨前，催生出跨領域的創新解決方案，搶攻全球數位健康市場商機。

工研院副院長張培仁表示，社區共生是全球銀髮照護的新趨勢，照護與醫療產業迫切需要彙集跨領域科技，提出完整解決方案，發展以使用者為核心的個人化醫療、健康促進或賦能方案，讓社區共生真正實現。因此，工研院聯手國衛院研擬推出「科技照顧支持共生社區發展計畫」，選擇優質社區關懷據點，邀集醫療、養老、照護、健康促進、保險、藥局等六大領域夥伴，運用科技，擴大共生社區，進行實地驗證，共同推動國內「智慧共生社區」，使長者可於熟悉的社區獲得完善照顧，實現「在地安老」之願景。工研院也和電電公會合作，鼓勵更多電子電機廠商一起關注、深度參與照護議題，透過產研共創，共同打造更完整、更接地氣、更跨域整合的智慧共生社區解決方案。

電電公會理事長李詩欽表示，2025年台灣超高齡社會即將來臨，疫情更大幅改變醫病關係，新科技結合遠距醫療帶動新一波需求與商機。公會會員近年來也積極投入智慧穿戴裝置、健康醫材、遠距醫療、網路通訊、數據雲端平台等健康照護領域。此次與工研院／國衛院兩大法人合作，共推「智慧共生社區」，正是最好的時機，不僅呼應政府長照2.0政策，更可為電電公會會員帶來新一波契機。期待政府領航，法人協助跨域場域與技術支援，公會做為產業化銜接最後一哩路，三者分工合作，為銀髮產業開創新局。

臺灣將於2025年正式邁入超高齡社會，全力提升照護科技刻不容緩，行政院《高齡社會白皮書》指出，政府可透過運用智慧科技與服務提升長者安全、發展友善高齡者的金融科技或服務、鼓勵業者研發高齡者居家智慧科技產品等，精進高齡醫療照護服務，提升智慧科技於健康照護的應用，甚至發展到宅式健康照護。