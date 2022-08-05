英國七月房價較上個月下跌，為超過1年多來首見的下跌。英國房貸機構Halifax周五表示，隨著利率的上升以及生活成本上升的擠壓，房市可能進一步走弱。

Halifax說，近期衝到歷史新高的房價，在七月出現月減0.1%；而六月則為月增1.4%，並創下歷史新高。

若與去年同期相比，七月房價為年增11.8%，稍低於六月的年增12.5%。

在房價開始走弱之前，此前新冠疫情啟動一波的繁榮，人們開始有更多時間待在家中，想買更大的房子，以及借款成本低到谷底，都推進了房市繁榮。

Halifax總經理Russell Galley說，當房市的有利因素開始消退，逆風因素抬頭，例如上升的利率，以及生活成本的增加，房價可能開始面臨更多壓力。因此今年最有可能的情形是，本年度的房價上漲將放緩。

Halifax的同業、抵押貸款銀行Nationwinde在本周表示，七月的房價月增幅度為近一年來最低。另外英國央行(BoE)的資料顯示，六月新批准的抵押貸款水準為近兩年新低。

BoE在本周四上調了利率0.50個百分點，為1995年以來幅度最大的一次，利率來到1.75%，為2008年以來最高水準。BoE正尋求控制通膨；英國通膨預計在今年稍晚將衝上13%。

Halifax說，今年七月倫敦房價的按年漲幅低於其它地區，但7.9%的增幅仍達到近五年最高水準。