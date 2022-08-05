散熱廠泰碩(3338)上半年每股稅後盈餘為1.6元，受到PC/NB需求下滑影響，泰碩保守看待下半年，泰碩預估，下半年業績恐較上半年衰退，泰碩努力衝刺汽車及伺服器，希望能降低PC/NB需求下滑衝擊，泰碩董事長余清松表示，隨著車用產品及伺服器佈局逐漸顯現，明年車用產品及伺服器可望各年增20%，對未來營運保守但不悲觀。

受到大陸封城停工影響，泰碩第2季合併營收為12.06億元，季減1.21%，年減3.01%，營業毛利為2.23億元，季減4.53%，單季合併毛利率18.51%，季減0.65個百分點，營業淨利為6393萬元，季減9.06%，稅後盈餘為；累計上半年合併營收為24.28億元，年增1.87%，營業毛利為4.57億元，年增15.82%，合併毛利率為18.83%，年增2.26個百分點，稅後盈餘為1.4億元，每股盈餘為1.6元。

余清松表示，雖然PC/NB需求下滑，但大陸伺服器客戶浪潮等訂單很穩定，伺服器基本盤會守住，且比亞迪車用中控產品出貨有望逐季成長，降低了產業不佳對下半年營運的衝擊，預估下半年會較上半年下滑，全年可望去年持平。

隨著車用產品及伺服器佈局逐漸顯現，明年車用產品及伺服器可望各年增20%，對未來營運保守但不悲觀。