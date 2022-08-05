央行今公布7月底我國外匯存底金額為5478.11億美元，較上月底減少11.52億美元。本周受到台海危機影響，新台幣向30元叩關，央行外匯局局長蔡(火冏)民指出，央行為維持新台幣動態穩定，本周亦有在外匯市場進場調節。蔡(火冏)民也呼籲，廠商應平均分散購進美元，不要受到預期心理影響。

蔡(火冏)民指出，7月外資匯出（含本金及盈餘）合計約80~90億美元，若只計本金則外資匯出約58.25億美元。由於8月仍有台股配息，將仍有盈餘匯出情況。

7月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計5379億美元，約當外匯存底98%。該數值相較6月已呈現回升，為今年以來次低。7月國安基金進場護盤台股，是否為外資持有股債市價回升的因素？蔡(火冏)民表示，不清楚國安基金是否有進場，但台股市值的確在7月有回升，因此，外資持有股債市值也呈現上揚。

蔡(火冏)民指出，市場預估FED年底前還有4碼的升息空間，預計年底FED利率在3.25%~3.5%之間。對於兩岸情勢緊張，央行是否有能力維持外匯市場穩定？蔡(火冏)民表示，誠如總裁楊金龍信心喊話「沒有問題」，台灣的外匯存底充沛、市場流動性佳，且經常帳也都維持順差。

央行統計，7月主要匯幣兌美元，僅有歐元貶值2.26%，以及人民幣貶值0.72%，其他主要貨幣兌美元都呈升值，美元指數在升值1.16%。