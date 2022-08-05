新竹捐血中心提供桃竹苗4縣市病患的醫療用血需求，每日平均用血量達27.5萬CC，目前O型、A型、B型血皆呈現偏低的情況，僅剩4到7天的庫存量，血庫告急。為衝高民眾捐血意願，新竹縣政府將在父親節當日舉辦捐血活動，捐血者可獲得各項精美好禮，縣府也呼籲民眾挽袖捐血獻愛，度過一個值得紀念的父親節。

受到疫情影響，新竹捐血中心從去年以來血庫頻頻告急，甚至還出現才血庫空蕩蕩的窘境。隨著疫情趨緩，偏偏又遇上大雨或酷熱天氣，均影響民眾出門捐血意願。新竹捐血中心指出，目前O型、A型、B型血皆呈現偏低的情況，僅剩4到7天的庫存量，未能達到至少7天的安全庫存量。

新竹捐血中心指出，去年疫情嚴峻時，血庫缺血的情況僅能勉強支應每日醫院1100袋的需求，甚至還曾低到僅有2天庫存，庫存包括前一日捐來待檢驗的血袋，一通過報告就要馬上送出，導致整個血庫唱空城計。

為了提高民眾捐血意願，新竹縣政府選定父親節當天上午9時至下午4時，於縣府前廣場舉辦「義同捐血父親情‧綿綿熱血暖生命」捐血活動，來捐血的人除可以拿到隨身碟、保冷袋、紙鎮及餐飲優惠卷等好康，還有機會抽小叮噹主題樂園、綠世界門票，歡迎鄉親全家人來挽袖捐血獻愛，度過一個值得紀念的父親節。

縣長楊文科表示，受疫情持續影響，民眾減少外出導致使捐血量減少，全台血液庫存偏低，適逢父親節新竹縣政府響應捐血活動，將公益捐血活動融入節日中，盼由一家之主的父親可以帶著全家人來參與捐血，一同歡度更有意義的父親節，也為醫療量能盡一份心力。