美國白宮宣布暫緩原訂本周進行的義勇兵3型(（LGM-30G Minuteman-III）常規洲際彈道導彈測試，以緩和因目前在台海的緊張局勢。陸媒對此評論稱，美國白宮的說法「用心險惡」，是想給美方立一個「負責任核大國」的牌坊。

陸媒《環球網》指出，美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰．柯比（John Kirby）在當地時間8月4日的記者會上表示，美國將暫停原訂於本周進行的義勇兵3型常規洲際彈道導彈測試，以緩解台海的緊張局勢。

報導說，在宣佈此事之前，柯比先代表美國官方對中共解放軍4日在台海進行的軍事演訓活動橫加指責，稱中方此舉「不負責任」，「與美國在台海問題上的長期立場產生了分歧」。

報導認為，中方的反應完全是裴洛西不顧中方警告乃至美國總統拜登和軍方的勸說一手導致的，但柯比為了顛倒黑白因果，卻辯稱是中方「過度反應」。然後柯比才在這樣的語境下宣佈暫停義勇兵3型導彈測試，企圖給美方立一個「不願意激化事態」，是「負責任核大國」的牌坊。

《環球網》引述中國外交部發言人華春瑩的話重申，中方已經多次表明堅決反對裴洛西竄台立場，並且指出如若成行將嚴重違反一個中國原則，嚴重侵犯中國主權和領土完整，中方必將採取堅決有力措施應對，一切後果由美方承擔。