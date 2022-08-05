美國眾議院議長裴洛西旋風訪台離開後，中國軍機自8月4日12時起在台海周邊進行實彈軍演，不只引發國際政壇高度關注，更在台股投下震撼彈。

凱基優選高股息30（00915）基金經理人施政廷分析，相較1996年時的台海飛彈危機，以及2002年時的一邊一國論，近年台股已相當習慣中國的文攻武嚇；且本次還有國安基金護盤，加上金管會已做好祭出「限空令」準備，可望提供台股下檔支撐，市場出現連續大跌機率相對有限。

從歷史經驗法則來看，短期政治因素引發的盤勢下跌，從事後來看，都會是好買點。施政廷分析，根據Refinitiv資料顯示，1996年的飛彈危機與2002年的一邊一國論，都是景氣先落底，之後伴隨政治利空打底；這次的台海危機出現時機，景氣尚未落底是較大隱憂，但相較於2002年同時爆發台海危機、SARS、波灣戰爭所形成的超強風暴，這次台海危機的時空背景並不如2002年時嚴峻，市場對疫情、升息、烏俄戰爭大多已反映，研判此次台海危機為短期影響，後續應以通膨觸頂、升息降溫、基本面壓力測試等利空因素是否消化而定。

施政廷進一步指出，根據統計，截至8月4日為止，台股本益比已來到10.13倍，低於近5年平均值15.15倍，顯見台股本益比目前已進入相對低檔區，評價面相對便宜之下，形成長線投資的布局好時機。

不過，由於美國景氣狀況及聯準會升息力度仍會持續影響市場，另一方面，台股企業獲利尚未出現明顯下修，可預期接下來企業獲利仍存在下修空間，基本面測試期間，市場震盪欲小不易，建議投資人選股不宜採取單一面向考量，需同時考量品質、波動度、股息率等各面向表現皆良好的公司，才是安度盤勢震盪的較佳選擇。