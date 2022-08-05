王仁甫、季芹結婚超過10年，育有女兒樂樂、兒子YAYA，夫妻倆5日出席「2022兒福聯盟臺灣兒少戀愛認知暨情感教育」記者會，談到將升高中的女兒開始想戀愛，還跟王仁甫討論欣賞類型，王仁甫雖然不希望小孩太早談戀愛，若真談戀愛也希望他們了解戀愛關係是什麼，要經過相處了解對方，而不只是單純喜歡對方的外型。

談到女兒欣賞的異性類型，王仁甫稱女兒喜歡BTS防彈少年團成員田柾國，覺得他很會表演又有舞台魅力，私底下又很有想法，還有點叛逆、壞壞感，認為很帥，王仁甫自認年輕時很叛逆，一聽便跟女兒說：「其實妳喜歡的類型就是妳爸爸嘛。」但女兒說柾國只是單純欣賞、喜歡，選男友會找對她好、聰明幽默的，讓王仁甫直誇：「我女兒這點還蠻成熟的。」

樂樂今年要升高中，可以談戀愛了嗎？王仁甫被老婆季芹虧眼神閃爍了一下，才說：「我覺得交朋友很好，但不侷限於男友，因為我覺得談戀愛就是學習如何跟異性相處，因為求學階段大部分家長都會盡量不要接觸異性，包括男同學都覺得不好，但到了高中，我會建議她多跟異性交往，反而會更了解異性，當要選擇一個愛你的人，會識人比較清楚一點。」

季芹說小孩從小學讀得就是混齡學校，會有很多團體活動，跟異性當朋友的心態很好，所以女兒有很多好朋友是男生，有事也會跟男生討論，「我覺得她這樣心態很健康，面對愛情時也不會懵懂選擇不適合自己的人而委屈自己。」

王仁甫還跟女兒說別讓自己留下黑歷史，笑說女兒常跟他們「聊朋友」八卦：「他們兩個之前怎樣，分開怎麼樣，怎麼會去喜歡他現在很後悔。」所以當他聽到「後悔」兩字，就教育女兒說：「妳看所以不要讓自己後悔。」認為要找到對的人，不然回想起來都是黑歷史會很難過。

季芹表示會跟小孩聊各種不設限的話題，包括「健康教育」，養成小孩會慢慢跟他們分享所有事情，所以女兒也常問她：「這男生是不是喜歡我啊？媽媽他現在對我到底是？」覺得爸媽態度越大方，小孩越敢跟他們溝通；至於兒子年紀還小也較晚熟，情愛還很無感，只關心遊戲跟漫威。