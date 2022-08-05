根據大陸央視報導，針對美國國會眾議長裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意出訪台灣，大陸外交部8月5日宣佈採取以下反制措施：

一、取消安排中美兩軍戰區領導通話。

二、取消中美國防部工作會晤。

三、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。

四、暫停中美非法移民遣返合作。

五、暫停中美刑事司法協助合作。

六、暫停中美打擊跨國犯罪合作。

七、暫停中美禁毒合作。

八、暫停中美氣候變化商談。

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