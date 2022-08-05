根據大陸央視報導，針對美國國會眾議長裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意出訪台灣，大陸外交部8月5日宣佈採取以下反制措施：
一、取消安排中美兩軍戰區領導通話。
二、取消中美國防部工作會晤。
三、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。
四、暫停中美非法移民遣返合作。
五、暫停中美刑事司法協助合作。
六、暫停中美打擊跨國犯罪合作。
七、暫停中美禁毒合作。
八、暫停中美氣候變化商談。
根據大陸央視報導，針對美國國會眾議長裴洛西不顧中方強烈反對和嚴正交涉，執意出訪台灣，大陸外交部8月5日宣佈採取以下反制措施：
一、取消安排中美兩軍戰區領導通話。
二、取消中美國防部工作會晤。
三、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。
四、暫停中美非法移民遣返合作。
五、暫停中美刑事司法協助合作。
六、暫停中美打擊跨國犯罪合作。
七、暫停中美禁毒合作。
八、暫停中美氣候變化商談。
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