近期總統府、外交部、國防部等網站，出現載入緩慢或無法顯示網頁問題，行政院發言人羅秉成今天表示，此次網路攻擊集中攻擊特定部會官網，造成網站無法連線，未有侵入資安個資情形，未達到資安危機等級，但仍不可掉以輕心，行政院資安處24小時排班，會在發生問題第一時間處理，也會調度相關專業人員排除公私部門資安事件。

針對近日政府部會網站遭受網路攻擊，羅秉成表示，駭客侵入竊取資料相對嚴重，但這次境外網路攻擊，以資安危害等級來看，但因防護得宜沒有產生資安危害，平常的韌性跟經驗的防禦能力，足以應對。

近期境外網路攻擊，8月2日達到高峰，是單日攻擊量是平常最高攻擊量的23倍，8月4日、5日攻擊焦點開始鎖定特定部會官網，各部會已經按照資安相關規定啟動應變機制，會在最短時間排除影響，此波攻擊形態以造成網路雍塞為主。

羅秉成強調，這波網路攻擊造成官網雍塞，並不會影響政府運作，行政院資安處待命提供協助，各部會已彈性擴充流量，排除障礙，同時經歷這波攻擊，也會進一步提升防禦量能。

另外，這波網攻被質疑台灣資安不堪一擊，出現協尋唐鳳的聲浪，甚至擔心數位發展部成立後，雖然下設資安署，但架構仍目前行政院資安處為主體，遭質疑換湯不換藥，對資安防護提升有限。

羅秉成說，資安署成立擴增人員跟量能，並建立資安專業人才培養，專業人才培養更是重中之重，這次境外網路攻擊與駭客入侵，在近年資安強化建立相當韌性跟經驗，未來資安署將透過政策技術面匯集，強化資安防護，未來數發部成立後，資安署相關規畫與願景將會向外界詳細說明。