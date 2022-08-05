嘉義縣口腔醫療保健專車開到阿里山偏鄉，醫師為長者診治口腔。（ 嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣口腔醫療保健專車開到阿里山偏鄉，為孩童診治口腔。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣老年人口居本島之冠，縣府口腔保健醫療專車今年因疫情暫停3個月，5日起重啟，到阿里山偏鄉服務，並增加眼科檢查及護眼保健衛教，縣府表示，3年多來全縣有1萬5292名65歲以上長者及55歲以上原住民完成裝置假牙，總補助金額約4.64億元。

嘉義縣府表示，口腔醫療保健專車今年因疫情暫停3個月，5日起嘉義縣牙醫師公會理事長張世諴、嘉義大學眼科院長賴麗如偕同專車，到阿里山鄉來吉、豐山偏鄉服務，也教導民眾日常生活的口腔及眼睛視力照護的觀念與技巧。

80歲的方阿姨很高興有醫療專車到偏鄉服務，她說，以前往返平地看1次牙醫就要花掉1天的時間，現在裝好假牙，吃東西完全沒問題，還有醫療專車到家門前服務，非常便利。

縣府表示，2020年8月起縣府打造1輛設備完善的醫療專車深入偏遠山區和原民部落保護老人家牙口健康，阿里山衛生所主任張泰昇和各村村長還主動幫長輩申請各類文件，2年來已經免費為394位鄒族長輩裝置假牙。

張世諴認為醫療專車就是1間設備齊全的移動式牙醫診所，老人家不用奔波就醫，也能為小孩護牙、就地看診，大幅提高診療效率與舒適性。

縣長翁章梁表示，嘉義縣老年人口是本島之冠，長輩牙齒缺損影響飲食，容易營養不足，而裝假牙費用昂貴，長輩負擔大，因而他上任縣長簽署的第1份公文，就是補助65歲以上長者及55歲以上原住民免費裝置半口或全口活動假牙，照顧長輩的健康。

縣府表示，嘉義縣2019年4月1日起實施補助安裝假牙，截至今年7月止，有1萬6473人申請，1萬5292人完成裝置，總補助金額約4.64億元。