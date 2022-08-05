新北市淡水區今日下午在淡江大橋施工處附近的河岸邊，發現一具浮屍，目前警方已經在遺體身上發現身分證明文件，正積極聯繫家屬中。

今日下午4時35分許，淡水區中正路一段87巷附近的淡江大橋施工處附近，有工人在施工時，赫然發現有屍體在河裡漂流，嚇得立刻報警。

警方獲報後，立刻通報中正路派出所以及偵查隊採證小組前往現場處理，並且通報消防隊協助將大體移置上岸，警方在浮屍身上發現身分證明文件，初步研判亡者是57歲的蔡姓男子，落水可能已經1、2天了，目前正積極聯繫家屬到場確認中。