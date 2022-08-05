全台科技擴廠、前瞻建設帶旺區域房市，國內預拌混凝土市場「價量齊揚」，國產（2504）5日公布上半年財報，稅後淨利28.41億元，年增111.23％，EPS達2.37元。國產建材指出，手中訂單無虞，下半年營運在旺季支撐下，可望優於上半年表現。國產董事會5日也通過，集團「南港大型開發案」由利晉工程得標。國產建材去年國內預拌混凝土出貨量達652萬立方米，預估今年可達700萬立方米。國產指出，至今年上半年，手中庫存訂單量已超過850萬立方米，估算未來二年營運成長無虞。

目前在全省有28個廠，設計產能達900萬立方米的國產建材，看好國內廠辦、公共工程及民間建築對預拌混凝土的需求增加，正積極在北中南擴 廠，預計至2023年，國內預拌混凝土產能將可達1000萬立方米。國產「南港大型開發案」占地6,500坪，未來開發將規劃為A、B兩重建區段，A區段為國產建材集團完全持有的商辦大樓，B區段則是代為實施的台北市政府商辦大樓，預計開發完成後，國產建材集團可分回4.6萬建坪及約550個停車位，工期約4年半，主體結構邀請國際知名的「Foster+Partners」英國福斯特聯合建築師事務所規劃設計。