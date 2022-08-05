經濟部商業司網羅臺灣各地美食精髓，於台灣美食展中設置「臺灣好食館」，以「經典美饌」、「好食臺菜」、「沁心茶飲」及「特色伴手禮」四大主題，用最新鮮的在地食材、嫻熟絕妙的烹調手藝，帶您用舌尖展開一場臺灣美食之旅！ 現場除了有各種限時抽獎、滿額贈禮等活動、還有網紅直播導購推廣等精彩節目，邀請您8月5日至8月8日蒞臨臺北世貿一館共襄盛舉。

經濟部精選30家臺灣經典餐飲品牌參與本次展出，包含經典美饌業者的排隊美食林聰明沙鍋魚頭、臺南度小月、百年老屋稻舍食館及米其林指南推薦沁園春；好食臺菜業者有臺北老字號臺菜儂來餐廳、青青餐廳、米其林指南推薦滬舍餘味餐館；沁心茶飲業者則有網友盛讚的山海豆花、敖茶手作茶飲，以及特色伴手禮業者蘆洲人氣伴手禮龍鳳堂餅舖等，一網打盡各地人氣名店。

經濟部表示，疫情影響下餐飲業首當其衝，希望藉由本次臺灣好食館的展出，活絡餐飲消費。本次好食館也推出許多優惠，現場應有盡有，活動好禮不間斷！現場餐飲消費滿300元、600元、1,200元以上，並完成滿意度問卷，即可參加抽獎兌換滿額禮，另現場購買石斑魚料理，可參加石斑魚趣味小遊戲再免費獲得1份石斑魚料理。今年不能錯過的尚青尚好呷的臺灣味，快來吃美食，品好飲，享優惠！