儘管感測、植物照明、汽車等相關應用需求穩健，但是消費性電子需求疲弱，富采（3714）出具的第三季財務預測將呈現高個位數百分比下滑，約當6～9％季減幅，毛利率、稼動率本季也將微幅衰退，富采財務長張博儀表示，由於高階需求穩及產品組合關係，本季應可守住獲利。

除此之外，富采調高一季的資本支出因設備交期縮短，lead time從12～18個月，縮短至12個月以內，因此設備採購訂單釋出的時間點將往後延，富采認為，可望因此而有更好的議價能力，但是今年度的資本支出下調至70億元，下修幅度約當12.5％，10億元的資本支出將遞延至2023年。

富采的法說內容多空參半，晶電董事長范進雍指出，第二季受到封城的衝擊，對mini LED的確是過度樂觀，進入第三季，范進雍預估，7、8月mini LED的市況會比五、六月好，但是整體來說，受到總體經濟變數衝擊，mini LED在TV及顯示屏的開發速度不如預期。

至於在大客戶上，范進雍表示，三安光電第二季並未進入美系大客戶供應鏈，第三季、第四季仍密切注意，范進雍說，無法保證三安永遠不進入供應鏈，但是晶電在終端客人的基本盤愈墊愈高，晶電替客戶帶來的價值並非價差可以彌補，三安愈晚打入供應鏈，對晶電愈有利。

富采第二季仍獲利，每股盈餘達0.57元，不過若單看晶電、隆達，晶電第二季剝離晶成的股權，改由富采接手，晶成仍是虧損事業，即使扣除第二季這項影響因素，晶電毛利率仍年增2個百分點；但是隆達受到IT、TV背光比重仍高衝擊，第二季本業已經由盈轉虧。

富采上季營收降至77.8億元，已經連續第二季衰退，張博儀表示，第三季車用、植物照明、生物醫療感測需求不錯，但是背光的需求保守，兩相加總之下，富采第三季將呈現高個位數百分比下滑，包括稼動率、毛利率也都會有幾個百分點的下調。

市場關心，富采本季連續第三季營收下滑是否導致單季虧損？張博儀認為，高階需求仍穩加上產品組合，第三季應可維持獲利。