自行車組車廠明係（6804）5日公布財報，第二季EPS達1.5元，年增率233％，創單季歷史新高；上半年營收14億餘元，年增率57％，EPS達2.77元，年增347％，創下同期新高。

在疫情及淨零碳排議題發酵下，明係表示，中高階產品主攻歐、美高階市場，2022年上半年中高階車款及E-bike出貨量3.8萬台，整體出貨量已達到2021年出貨量的7成5；第二季在出貨產品組合較佳，E-bike訂單能見度已看至2023年，加上零組件供應趨穩，提升營運成長力道。

展望2022年下半年，明係表示，目前高階自行車及E-bike需求仍大於供給，持續看好2022年歐、美E-bike需求強勁，將持續優化產品組合，加上生產效率提升及新台幣、日幣貶值，預期帶動營業毛利上揚；在業外方面，考量有利匯率的走勢與匯兌利益挹注下，2022年全年營運創新高可期。