每個人都有著不同的個性，不過有些人性格特別矛盾，有時候像個天使，有時候卻又像個惡魔，讓人不禁心想，他們的身體裡是否藏著2個不同的靈魂。《搜狐網》運勢專欄提到，雙子座、摩羯座、巨蟹座就像擁有雙重人格一般，個性亦正亦邪，永遠猜不透他們內心在想什麼。

▍雙子座

雙子的雙重性格從「雙子」兩個字就能看出來，尤其和他們談戀愛就像是在和兩個人談戀愛，而且他們還會隱藏自己的情緒，更讓人難以看透。雖然平時他們看起來好像嘻嘻哈哈的很好懂，其實只有他們知道自己到底有多孤獨，孤獨到很少有人能真正走進他們心中。

雙子的雙重性格導致他們很會隱藏自己，別人能看見的情緒，其實都是他們表現出來的情緒，並非真實的情緒，只有在自己真正喜歡的人面前，他們才能真實的做自己。別說雙子是個很假的人，實際上只是你不值得他們向你展現真實的模樣而已，唯獨他們真正愛的人，才能讓他們放下防備，付出真心。

▍摩羯座

摩羯在外人看來是一個樂天派的人，好像每天都沒有什麽煩惱，永遠秉持著積極向上的生活態度，對誰也都非常熱情，因此人緣非常好。實際上，摩羯是一個非常冷淡的人，他們不喜歡交際，不喜歡交朋友，對他們來說，交朋友這件事就只是為了告訴別人自己非常合群罷了。

摩羯的心思很難懂，雖然表面上是一副很冷的樣子，但對待自己的朋友又非常暖，好像沒有距離感，就連摩羯也會覺得這樣的自己好像有人格分裂，明明是自己不喜歡做的事，非得硬擠出個微笑，讓別人感覺自己非常好相處。不過談戀愛時，摩羯的雙面性格就完全不存在了，他們對待戀人永遠是非常熱情的樣子，所以戀人根本看不出來他們有冷淡的一面，甚至有人說摩羯對陌生人很冷淡時，戀人還會幫忙反駁呢。

摩羯就是這樣一個小可愛，把真實的自己藏得很深，但為了讓自己看起來很好相處，強迫自己和別人交際，其實他們只想把自己全部的精力貢獻給愛情和事業。

▍巨蟹座

巨蟹給人的感覺就是特別陽光、好相處，是那種很靠譜的朋友，非常值得信任，實際上，他們只會在自己熟悉的人面前，展現最真實的自己，把壞脾氣都留給自己最喜歡的人，對他們來說，只有自己親近的人才能忍受自己的壞脾氣，並且還永遠不會離開自己，所以他們把自己所有的耐心都貢獻給自己不熟悉的人，只為了博得對方的讚美。

別說你認為巨蟹的脾氣很多變，其實他們也很討厭這樣的自己，更不想總是對著自己親近的人發脾氣，結果不知不覺傷了對方的心。巨蟹的本性並不壞，只是他們控制不住自己的脾氣，但這並不代表自己並不愛對方，相反的，只有他們認定對方肯定不會離開自己，才會告訴對方自己到底是個什麽樣的人。