中國大陸近日以多個措施禁止我國食品或農產品輸入，近日有農漁民欲詢問相關事宜，農委會宣布即日成立兩岸農產議題服務專線，第一時間提供農漁民正確的產銷資訊並協助解決問題，確保農漁民權益不受影響。

農委會表示，為解決農漁民針對兩岸農漁產貿易資訊的詢問，農委會除原有的公告及輔導措施外，並公布各產業專線服務，針對兩岸農產貿易議題，由專人透過專線可提供資訊及因應措施與行銷建議。

兩岸農產議題服務專線，週一至週日服務時間早上9時至下午6時：

農糧專線：

北區分署李小姐03-333-1549、0919-212-433

中區分署陳先生04-836-2290、0937-065-649

南區分署黃小姐06-234-2911、0905-359-700

東區分署劉先生03-852-3191＃207、0921-104-297

漁業專線：漁撈-張先生0912-169-806

養殖-溫小姐0932-191-958

畜牧專線：白小姐0800-500-885

農委會表示，無論是柑橘類水果、冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚等品項，或部分銷陸生產企業暫停輸入所衍生相關議題，皆可透過該專線來協助農漁民，提供相關因應措施與行銷建議，確保農漁民的權益。