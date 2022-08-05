全台首座最大型貨櫃碼頭橋式起重機上岸。（港務公司提供／高雄洪靖宜傳真）

高雄港第七貨櫃中心未來將提供長榮海運承租使用，第一批採購4部全台最大型橋式起重機及1部自動化門式機運已於8月1日運抵高雄港，今起重機正式上岸，為第七貨櫃中心朝向「現代全自動化櫃場」方向開創里程碑，大幅提升貨櫃裝卸效率及高雄港整體競爭力。

長榮海運公司購置19部遠端操控橋式起重機與56部自動化門式機，1日第一批全新4部全台最大型的橋式起重機及1部自動化門式機運抵高雄港第七貨櫃中心進行卸船準備作業，5日起重機卸船上岸正式安裝，裝卸排數可高達25排，效率升級。

港務公司李賢義董事長及長榮海運公司張衍義董事長親赴現場見證歷史性的一刻，李賢義表示，為此公司全力趕工，提前3個月完成第七貨櫃中心第一期貨櫃場地以及營管大樓等重點工程，提供長榮海運公司及早進場為全台最大型碼頭橋式機上岸作為準備，就是希望藉由加速第七貨櫃中心的推動，積極優化港口軟硬體設施，協助高雄港航商永續經營，鞏固高雄港整體競爭力及海運樞紐地位。

在全自動化的碼頭營運系統上，依長榮海運公司說明將引進德國的車機控制系統，搭配長榮海運公司自行研發的櫃場調度管理系統以及建構的5G內網，建立全新自動化櫃場作業系統，長榮公司預計今年9月機具及作業系統開始測試運轉，在明年5月正式營運。