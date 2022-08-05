三義鄉老人福利會組隊參加趣味競賽。（謝明俊攝）

後龍鎮水尾社區發展協會榮獲績優社區關懷據點，獲得縣長徐耀昌頒獎表揚。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人謝福弘、鍾東錦都到場向長輩們致意。（謝明俊攝）

參選苗栗縣長的縣議長鍾東錦受到社區媽媽熱烈歡迎。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人謝福弘、鍾東錦以及徐定禎夫人都到場向長輩們致意。（謝明俊攝）

苗栗縣政府全力在縣內各社區成立關懷據點，目前已完成193個，縣長徐耀昌為了展顯關懷據點照顧老寶貝們發揮的能量，發出召集令請來全縣的長輩們齊聚一堂，透過趣味競賽的方式，讓大家同歡，結果長輩響應熱烈，共有130個據點報名參加，5日在苗栗市巨蛋體育場舉辦趣味競賽，上千位長輩到場歡笑聲不斷，展現長輩生活無虞，快樂參與社區的重要指標。

苗栗縣長徐耀昌表示，苗栗縣已是高齡化縣市之一，為了給予長輩們更妥善的照顧，他在全縣積極推動建置社區關懷據點，建構苗栗縣「福栗佈老樂活園」持續朝向一村里一據點的目標邁進，目前全縣已建置193個關懷據點，佈建率達到73％，期望在他縣長卸任之前能夠完成200個據點。

苗栗縣政府建置的關懷據點主要提供健康促進、共餐服務、電話問安、關懷訪視及社會參與等多元服務，以延緩長輩老化失能，增加長輩們的社會歸屬感，以及對生活的積極度，來提昇長輩們的生活品質，不要淪為日本的下流老人。

為了歡慶關懷據點成立超過193個，縣府特別邀請各社區關懷據點老寶貝們齊聚一堂，期望加強各據點間交流，讓長輩們能有機會多接觸其它社區長輩，並在場辦理舞蹈競賽、趣味競賽及靜態成果展等，結果共有130個據點隊伍報名參加，上千名長輩集合在苗栗市巨蛋體育館，現場加油聲及笑聲不斷。

苗栗縣長徐耀昌見到老寶貝們活力旺盛地參加各項趣味活動，非常欣慰，徐耀昌並頒獎表揚各績優社區協會，其中包括後龍鎮水尾社區發展協會。包括苗栗縣長參選人謝福弘、鍾東錦及徐定禎夫人都到場向長輩們拉票，獲得大家熱烈鼓掌歡迎。