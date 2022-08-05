英國一對男女近日在酒吧外直接上演「活春宮」，因為就在人來人往的鬧街上，瞬間吸引路人圍觀，更把影片PO上網，事後有一名女模公開承認影片中的女子就是她，並大方表示會藉此賺一筆錢。

英國利物浦的音樂會廣場（Concert Square）擁有不少酒吧，夜生活相當熱鬧，據外媒報導，近日有一對男女疑似喝多了，竟在廣場旁的街道上演活春宮，只見2人先是瘋狂擁吻，後來男子把褲子脫掉，女子跟著蹲下去替他服務，讓一旁路人都看傻眼。

而影片隨後在網路上瘋傳，一名經營成人付費會員平台的辣模瑞秋（Rachel Fagan），跳出來認了影片女主角是她，「我確實犯了錯」，並表示無論說什麼都無法挽回和改變，既然影片已在網路上公開，不會消失，她也決定藉此賺一筆。

她也把IG帳號改成「音樂會廣場女孩」，並表示「你們可以不顧一切的批評我，所以我也要做自己，我會承擔全部的責任」。不過當地警察局長波諾爾（Diane Pownall）呼籲大家不要再轉發影片，直言不會容忍公然猥褻的事情發生，他們正在追查影片中的男女。