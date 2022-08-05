「找回行動力．看見新膝望」全台健檢義診活動「台中場」於8月5日率先登場，內容包括量血壓、測量體重及體脂、骨密度檢查，透過專業骨科醫生指導正確的關節脊椎保養及攝取營養素的方式。（馮惠宜攝）

看好大台中保健市場潛力，在父親節即將到來之際，生技業者紛紛選在台中拓展通路，其中亞洲健康王攜手醫師團隊選在八月舉辦全台巡迴義診，首場於今（5日）下午在台中JMall廣場登場；葡萄王生技則選定台中市開設葡萄王生技品牌中南部首個「健康活力館」。

深耕台灣保健品市場的葡萄王生技看準後疫時代社會對保健觀念與產品需求的提升，日前於台中火車站開設健康活力館，這也是該公司於2017年在平鎮總公司旁成立「葡萄王觀光工廠」後在全台第二間的品牌獨立自營店，店內館販售葡萄王一系列商品，如菇菌類、益生菌產品及康貝特等，提供試吃與專業產品介紹的深度服務。

另與台塩生技研發團隊合作推廣「補股胜肽」飲品的AHK亞洲健康王，為幫助民眾了解自己的骨質狀況及後續保養，特別與專業醫師團隊走入社區辦理「找回行動力．看見新膝望」全台巡迴健檢義診活動，「台中場」於8月5日率先登場，內容包括量血壓、測量體重及體脂、骨密度檢查，吸引了不少社區民眾帶著爸爸來健檢。

活動現場也邀請台北懷寧醫院副院長暨骨科醫師戴念國、輔仁大學附設醫院骨科醫師徐得愷，以及專業運動治療師在義診現場為民眾解答關於關節保健的疑難雜症。澄清運動治療中心物理治療師也會在現場協助大家進行上肢訓練、核心訓練及下肢訓練，透過專業骨科醫生指導正確的關節脊椎保養及攝取營養素的方式，讓爸爸媽及早發現問題，提升自我保護力。