陽明海運（2609）11,000TEU新船5日正式命名「根明輪」，即投入美西航線PN3服務，有助於陽明最大化艙位利用及滿足客戶需求，提升陽明海運整體營運競爭力。

根明輪是陽明向正榮汽船株式會社租入委交今治造船株式會社量身打造的全新11,000TEU級貨櫃輪共14艘，連同「根明輪」，已交付13艘。

陽明表示，此系列貨櫃輪自2020年起逐步竣工交付，有利於加速公司船隊船齡年輕化，並達到節能省油、降低單位成本，同時透過船型優化，多元化營運船隊發展。

該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等環保設備，並採用新型雙島式設計，增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短之設計特性，將加速碼頭靠泊效率，也可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

「根明輪」投入PN3航線第一個航次靠港依序為：香港–鹽田–上海–釜山–溫哥華–東京–神戶–釜山–高雄–香港。