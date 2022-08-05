環保人員執行噪音稽查時，會在前方架設告示牌。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣是觀光首都，交通流量大，許多車輛呼嘯而過製造噪音，擾人安寧，居民怨聲載道；環保局運用2套聲音照相科技執法儀器，今年裁罰噪音車輛63件，是去年同期的13倍；5日再獲環保署撥交2套設備，將在惡名昭彰的139縣道等高噪音熱區加強稽查。

環保署為提升居住品質，改善高噪音車輛影響環境問題，推動「聲音照相」科技執法，昨天由環保署空氣品質保護及噪音管制處處長蔡孟裕，撥交給南投縣環保局2套聲音照相科技執法儀器，連同既有的2套儀器，縣內總共有4套設備，取締噪音汙染如虎添翼。

環保局長李易書表示，感謝環保署提撥2套科技執法設備，強化取締噪音量能，也改善車輛噪音汙染舉證不易的情況；環保局針對縣內高噪音及民眾高陳情的路段，架設聲音照相儀器取締，今年截至6月底已裁罰63件噪音違規案件，裁罰總金額12萬6000元。

李易書指出，依據歷來統計，縣內高噪音及陳情路段，包括省道台3線、台14線、台21線都是通往風景區的主幹道，還有重機族最愛的136縣道，及死亡車禍頻傳的139縣道等熱點區域，都將加強稽查，請駕駛人遵守不超速、不改裝、勿不當駕駛的原則。

縣議員張嘉哲表示，不論是汽車或重機，都應注意交通規則及音量規範，但車輛噪音執法舉證不易，感謝縣府向中央爭取科技執法設備；縣議員賴燕雪則指出，139縣道常有重機族奔駛，不論白天黑夜，聲響非常大，影響居民的生活安寧，希望落實科技執法取締噪音違規。

李易書表示，環保人員執行聲音照相稽查時，會於稽查點前方100至300公尺間架設告示牌，告知來往車輛；在速限50公里的道路超過86分貝、速限50到70公里的道路超過90分貝的車輛將取締裁罰，每件違規車輛裁罰1800元至3600元。