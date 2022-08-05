總統教育獎5日舉行頒獎典禮，今年共遴選出56名獲獎學生，其中更包含在清大就讀的拳擊國手陳念琴。總統蔡英文受邀出席，並在致詞時表示，所有得獎者面對先天身體的病痛或後天環境的困難，都沒有向生命低頭，其韌性不僅鼓勵社會，也鼓勵了她，要為了自己堅持的理想不停努力，讓台灣變得更好。

今年總統教育獎得獎人數方面，大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名。

大專組得獎人陳念琴有「拳擊女王」之稱，在清華大學就讀運動科學系碩士班的她，多次代表我國參加奧運，帶在2019年遭診斷出罹患何杰金氏淋巴癌，仍不向疾病屈服，2021年仍親自征戰東京奧運，身影令人感動。

擁有原住民血統的陳念琴，回顧起這段逐夢旅程，感激地說，個人拳擊生涯就像搭雲霄飛車，在最精彩時出現噩耗、最平凡時累積成就，感謝所有幫助過她的人，也謝謝勇敢堅持的自己與謝謝永遠看顧她的上帝。

高中組得獎人曾林美婷就讀台中市立后綜高級中學，在即將升上國小4年級時，年邁父親因意外離世，年輕的越南母親獨力扛起家計，卻因壓力過大而生病，讓她被強制送回越南，從此輾轉住在寄養家庭或親戚家中，後來由姑姑照顧成長。

曾林美婷提到，即便身處逆境，卻始終保持滿足惜福的人生觀，所以求學階段長擔任班長、風紀股長等班級代表，也在特教班當過語言志工。

努力求學的曾林美婷，現已通過台大希望入學及暨南大學東南亞學系特殊選才第一階段甄選。論及未來，她希望長大後能經濟自主，想為行動不便的姑姑改良生活空間，也想學習越南語與媽媽重逢，接她回到台灣一家團圓。