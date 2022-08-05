李玉璽今舉辦新單曲〈厭倦〉記者會。（羅永銘攝）

李玉璽今舉辦新單曲〈厭倦〉記者會。（羅永銘攝）

李玉璽5日推出單曲〈厭倦〉，不同以往的搖滾風格，新歌以「你不孤單，你有我」的這句話引起討論話題，赤裸展露他微喪又頹廢陰暗面，看似樂觀開朗的他，今（5日）記者會受訪，透露之前因疫情宅在家而陷入負面情緒，不僅將關心他的人推開，甚至不願出門也沒有情緒起伏，農曆年後開始接受心理諮詢。

他回想那段時間會莫名忘記一些事情，包括外公、爺爺過世的細節也不記得，失眠最嚴重1周僅睡8小時，直到接受心理諮詢，才發現原來他過去為了顧全身邊人事，抑制內心情緒導致影響生理，「我沒有生病，在心理算健康時，先去找出原因，也算滿健康的」。

他認為透過與諮商師的對談，可以更清楚知道自己的狀況，放下包袱與過高的期許，學會和自己相處，「其實心理諮商是一種很健康的方式讓自己成長，更了解自己，所以大家也不要太過擔心」。

李玉璽所屬的老鷹音樂老闆李亞明正是他的父親，李亞明先前公開表態「約滿後要放生他（李玉璽）」，昨提及此事，李玉璽坦言父子倆有聊過這件事，但暫時還沒確定方向，「我想要自己試試看，沒有爸爸保護傘之下能做到什麼程度」。