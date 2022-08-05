台東池上鄉公所5日辦理第1期作稻米品質競賽。（蔡旻妤攝）

台東池上鄉公所5日辦理第1期作稻米品質競賽。（蔡旻妤攝）

台東池上鄉公所5日辦理第1期作稻米品質競賽。（蔡旻妤攝）

台東池上鄉公所5日辦理第1期作稻米品質競賽。（蔡旻妤攝）

全國賽稻米競賽常勝軍台東池上鄉公所5日辦理第1期作稻米品質競賽，分為好米組及有機米組，冠軍分別由何燕豐及張玉妹獲得，兩人接下來將代表池上參加全國稻米達人賽。

冠軍號次一公布，全場歡聲雷動。池上鄉公所表示，受疫情影響全國稻米達人去年停賽，今年第1期稻米品質比賽在全台各鄉鎮開跑，先由鄉內米廠初選20名農友，昨日公布成績，分別由何燕豐及張玉妹榮獲好米組及有機米組冠軍。

兩人也是歷年池上米比賽的常勝軍，尤其是張玉妹連2年獲得好米組「米后」稱號，今年首度挑戰有機米組，同樣摘下后冠。張玉妹表示，夫妻倆投入心力，研究如何將米種好，能獲獎很感謝農會的輔導栽培。

何燕豐謙虛地說，種稻數十年，都一樣照常管理，沒有很特別，抱持平常心參賽，沒有想過一定要拿下什麼名次。

由於今年第1期稻作遇上3、4月低溫及降雨，雖然有零星地區出現空包彈的情形，但池上稻米比賽成績仍維持佳績，農政單位認為，這更顯示了池上農民的栽種管理有一定的水準。

「因為本身從西部來，相較之下真的有差」評審吳志文說，池上米一直都維持高水準及品質，尤其農民的栽種技術以及觀念都非常好。雖然今年初遇上氣候不佳及蟲害情形，產量多少有一點影響，但池上一直都是讓人很放心的地方。

這次比賽池上鄉農會更首度邀請主廚擔任評審之一，池上鄉農會總幹事游玉櫻說，由主廚本人烹煮，更可以吃出米的好壞。

此外，獲得池上米王、米后的農友不但能獲得17萬及19萬元不等獎金，接下來也將代表池上鄉參加全國稻米達人賽，若能獲得全國冠軍，將會有高達90萬元的獎金。