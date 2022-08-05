日本前女優明日花綺羅身材前凸後翹，成為老司機們心中的D槽女神，2020年宣布退出暗黑圈後，讓男觀眾的心碎滿地，之後改投資副業大獲成功，仍不忘釋出辣照供人欣賞，美麗如畫令人心醉神怡，當年她常跟閨蜜「三上悠亞」被比較，如今隱退她又曬出一張泳池照，優美弧度清晰，不免俗頗有較勁意味。

明日花綺羅在社群曬出數張泳裝照，可見她頂著俏麗中短髮，穿著粉紫色繞頸式泳裝，置身在一片豪華泳池，愛享福的她凹進透明游泳圈之中，張開雙手維持身體平衡，既大方豪邁又不失性感，一對古銅色曲線飽滿，無遮掩展示酥胸，在她身後的池水擺放著竹籃，擺放著超多樣餐點，浮在水面秀色可餐。

明日花綺羅置身豪華泳池，曬出上帝視覺的超巨豪波。(圖/明日花綺羅 IG)

當紅的三上悠亞曾在IG曬泳池照，蹦出古銅色長輩。(圖/三上悠亞 IG)

不過她的業界勁敵三上悠亞也不簡單，她也曾在IG曬出泳池寫真，沒下水的她，在泳池岸邊只披了一件白色薄紗外衣，蹲坐並雙手俯臥在地，臀部略為抬起，向前倒出超豪華的長輩，一身古銅色肌膚刺激視覺，甚至在胸前用束胸，更是向前擠壓出深邃的一條線，而她竟還眨著無辜雙眼，卡哇伊又超級性感。

三上悠亞(左)和明日花綺羅(右)情同姊妹，還曾一起約去關島拍攝工作。(圖/三上悠亞 IG)

事實上，兩位新舊代暗黑界天后互為競爭對手，私下擁有超要好的閨蜜情誼，2018年時相約飛往關島拍攝，為了慶祝三上悠亞的25歲生日，兩姊妹曾穿上相同服裝和打扮，讓男觀眾的內心凍未條，同框比美眼睛無法移開。而現今明日花綺羅隱退2年，據悉應無重操舊業意願，但兩人比美和性感仍奪人眼球。