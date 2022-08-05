警方將劉嫌依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

高雄29歲劉姓男子，從今年4月起，在網路分飾多個角色，佯稱販售快篩試劑、航空哩程等商品進行假網拍詐騙，並以換匯等理由騙取人頭帳戶做為己用。刑事局偵查第二大隊循線將劉嫌逮捕到案，初估3個月內已有60多人被騙，總財損約290萬元，劉男經檢察官聲請羈押禁見獲准。

警方調查，劉嫌在臉書申請「劉圓圓」、「林宗誠」、「李森銀」、「王鈞翔」等多個假帳號，及利用LINE帳號「waka」、「Tana」、「傑」、「仁」等進行網購詐欺，尤其利用疫情期間，民眾急著購買快篩試劑的需求，一人分飾多角在臉書社團、LINE群組等平台表示有貨源可提供，但等民眾匯款後隨即人間蒸發。

劉嫌在疫情趨緩後，看準搭機往返各國的需求上升，也在背包客棧等社群平台賣起航空哩程，一樣在收到錢後馬上與被害人斷絕聯繫，另外詐騙的標的還包含原子少年演唱會門票、樂高積木等熱門商品。

刑事局報請高雄地檢署檢察官伍振文指揮偵辦，與高雄市警局三民第一分局共組專案小組，日前在高雄市小港區將劉嫌查緝到案，查扣作案手機及平板電腦等贓證物，清查被害民眾已逾60人，遭詐金額達290多萬元。全案訊後，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。