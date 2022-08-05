台驊控股上半年度營收為新台幣181.5億元，稅後淨利新台幣20.51億元，每股盈餘14.11元，為歷史次高成績。台驊表示，上半年雖然營運狀況受到上海疫情封城、烏俄戰事紛擾、全球通膨高升、市場供需缺口縮小及運價持續性下滑等眾多因素影響，在業務多元化及市場分散策略運作下，集團透過業務團隊積極攬貨，及爭取優勢運價等靈活操作，在淡季及利空因素干擾下仍可維持良好的營運表現。

台驊第二季合併營收為新台幣80億元，較去年同期微幅增長。營業利益及稅後淨利分別為6.95億元、11.1億元，每股盈餘達成7.65元，創單季歷史次高紀錄；獲利較同期下滑主因之一來自於去年疫情導致市場供需嚴重失衡運價飆升，進而拉高整體獲利基期；今年第二季起全球疫情逐漸趨緩但高庫存及高通膨降低購買力，整體市場需求減緩；稅後淨利下滑另一原因則是在業外投資評價利得減少所致

航運業去年在全球疫情肆虐下產業鏈供需嚴重失衡，導致運價飆升拉高整體獲利基期，產業受到全球通膨高升及終端庫存去化緩慢壓力下，導致運價連續性下跌。

台驊表示，全球航運三大聯盟面對近期運價下跌採取空白航班(blank sailing)方式減少艙位供給，維持運價仍在長約水平，且歐美各國紛傳罷工事件，影響了整體物流供應鏈的順暢，在供需失衡情況下有機會因此調漲運價，但庫存若未能有效消化，有可能限制未來幾季的貨櫃需求，預計市場將在年底出現放緩。

台驊早期切入中歐／中俄鐵路運輸市場並掌握穩定貨源及長期艙位合約優勢，運行質量和效益皆穩步提升，隨著跨境電商專列、郵政專列、“班列＋貿易”及“班列＋超市”等新型服務業態快速發展，相對海空運面對港口罷工及油價上漲等營運風險，鐵路運輸更可展現運期短、運費低等優勢，並不斷拓展與升級運送貨品的質與量，分食新型服務業態這塊大餅。

隨著新冠疫情繼續得到控制和所有穩經濟政策加快落地見效，台驊表示，中國的內需有望繼續回升，消費將出現補償性回暖，基礎建設投資有望繼續加快推進，製造業投資也將保持平穩態勢，下半年中國經濟有望恢復性回升。