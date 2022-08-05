【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】「你是新冠疫情時代下的人嗎？」文化廣告系升大四的準畢業班同學在IG上號召百人一起脫口罩，搭配外太空的視覺效果，宣傳新一屆畢業展「心觀世代NuSight Generation」的主軸。畢竟2020新冠肺炎擴散，這一屆升大四的同學從大一下開始就戴口罩已達三年，只能靠眼神傳遞情緒，文化廣告系準畢業班同學為了抒發心中的情緒，特別藉此活動，結合最常使用的IG，搭配外太空的視覺效果呈現，將新的世代及新的星球做串連，讓參與者在社群上充分展現在疫情時代下五味雜陳的心情。活動開始至今已經吸引了約250名師生與網友參與使用特效，紛紛表示「疫情時代真的像來到另外一個星球一樣耶！」、「疫情開始後的世界真的和以前很不一樣！」，活動在社群上引發話題討論。

擔任第34屆文化廣告學系畢業展活動設計者的李欣潔表示，本次活動以「太空旅行、世代啟航」為主題，運用現今大家常使用的平台Instagram濾鏡作為媒介，並與時下流行元素–短影音做結合，串流大家使用濾鏡的畫面，帶領大家一起探討後疫情時代人與人之間的連結以及對世界的理解到底有了哪些改變，在全球疫情不斷升溫的背景下，人與人之間的交流，更需要用「心」體會、動眼「觀」察，試著理解並重新組裝這個世界，因此，第一波活動希望大家脫下口罩，向世界露出久違的微笑，並且穿上裝備，與34屆畢業班一起開啟新的世代！

文化廣告系主任鈕則勳指出，這一屆升大四的同學真的很辛苦，他們從大一下就開始戴口罩上課，預計大四上學期仍然如此，對同學的認識甚至只有「半張臉」；也是因為如此，他們將明年畢業展主軸訂為「心觀世代」，除了是「新冠」的同音字詞外，更顯示了他們這屆雖然辛苦，但卻更能「用心宏觀、真正洞悉」社會的現象與新冠疫情對世界產生的改變，也算是「另類收穫」。

鈕則勳也說，藉由IG活動讓參與者表達在疫情下的複雜情緒，同時透過宇宙星球的概念來烘托遊戲的情境，都能展現理論與實務融合的能力，更呼應「心觀世代」喜歡使用濾鏡操作秀自己的需求，活動創意確實令人驚豔！

「太空旅行、世代啟航」作為文化廣告系第34屆畢業展「心觀世代」第一波活動，配合主題與時空背景下推出全新的濾鏡使用活動，展開兩天就突破了250位網友的參與，網友紛紛響應表示：「疫情戴口罩每天都爆痘！好想跟太空人一起飛出去」、「好想飛到外太空，這樣就不用戴口罩了」、「太空人的動作真的太可愛了」、「心觀世代聽起來好酷，好奇到底那個會是什麼樣的世代！」、「用這種方式打開疫情時代好酷！」。可見網友在疫情肆虐的背景下，都對「心觀世代」很有共感，「適逢新冠，所以這世代得要心觀」亦能體現出這個世代受新冠肺炎影響而改變的生活模式，也凸顯出畢業展「心觀世代」的價值。文化廣告系34屆畢業展預計將在2023年3月於新光三越百貨公司舉辦，歡迎屆時各界蒞臨參觀指導。