執掌本屆U12世界盃少棒賽中華隊兵符的賴朝榮桃李滿天下，被問到誰是最得意門生他不願點名，他笑著說：「不然林威助會抗議、高志綱也會耶！」

之前古林睿煬曾分享賴朝榮教練為球員刮痧的的小故事，他表示，自己當教練以來對每個小細節都很注意，只要發現小朋友精神狀態不好，就會想辦法讓大家能以好狀態去訓練、比賽。

賴朝榮在基層執教多年，帶出不少優秀的職棒球員、教練，之前集訓時，中信兄弟總教練林威助就有想過要去探班，可惜與比賽衝突。U12開打首日統一獅教練高志綱也帶來比薩、肉包，為小學弟加菜。

聽聞古林睿煬分享昔日國小與戴培峰的趣事，賴朝榮回憶道：「說實話，在少棒時培峰當投手是比古林好，球速也比較快。」如今昔日子弟兵頂著狀元捕手身分挑戰職棒，賴朝榮認為是意料中的事，「他5年級時蹲捕就很好，6年級阻殺率更高達90％。古林則是到平鎮後進步很多。」

被問到誰是自己的最得意門生？賴朝榮笑著說：「不能說啦！講出來可能會被抗議，只要是我帶過的我都喜歡啦！」他希望球員畢業後能把教練當作朋友、兄弟一樣，不用害怕教練。