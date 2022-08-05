邱木翰人高馬大，在劇中卻要小鳥依人。（粘耿豪攝）

路嘉欣（左）、趙逸嵐在最新一季有床戲。（粘耿豪攝）

《酷蓋爸爸》的上架時間適逢8月8號父親節，劇中演員一起歡慶父親節。（粘耿豪攝）

最新戲劇《酷蓋爸爸》第2季即將在父親節播出，主要演員謝佳見、邱木翰、路嘉欣、趙逸嵐、林毓家等人皆出席記者會。謝佳見自曝第1天到花蓮拍戲，因為天冷沒暖身，在整理行李時就閃到腰，被虧腰力不好，他急著為自己反駁，「我腰力很好，只是剛好使錯力啦。」還好導演陳怡妤是中醫師，當晚就替他針灸，非常怕針的謝佳見被導演刺到要害時，還痛得哇哇大叫。

謝佳見在劇中是2個孩子的爸，長子是當紅團體「原子少年」16歲的林毓家。他坦言以前很抗拒拍有孩子的戲，但現在心態轉換，能想像自己生得出16歲的孩子，也很想體驗父子相處的樂趣，「我想我會是一個嚴父，在孩子生活習慣上比較嚴格，同時也會很溺愛，會想辦法滿足孩子的需求。」

謝佳見和劇中另一半邱木翰有不少親密互動，實際身高186公分的邱木翰得演出小鳥依人、撒嬌的樣子，他開玩笑說：「鏡頭沒帶到的地方我大概都是這樣（蹲低）。」他說角色心境到了，表演自然就能表現出那個形象，不會被外型所限制。而現實生活中，他坦言自己在感情中也會依賴對方，喜歡被照顧的感覺，偏好姐姐型，「我以前在學校都在看學姊，學姊就是有一種魔力。」

劇中另一對女女CP趙逸嵐和路嘉欣，劇中有場床戲，路嘉欣還穿上性感睡衣，路嘉欣笑說：「我穿很無聊，因為還要加料，鏡頭看起來比較好看。」私下2人也是室友，路嘉欣爆料趙逸嵐其實非常有料，還建議導演第3季的性感睡衣一定要讓她穿。趙逸嵐說其實在第1部電影《漂浪青春》就有只穿內衣演出的清涼鏡頭，對於性感的裝扮不排斥。

而整個劇組都沉迷於研究「人類圖」，謝佳見還會和導演一起討論彼此的「原廠設定」。有趣的是，曾被謝佳見算過人類圖的記者已經離職，謝佳見聽聞後大笑表示：「他聽了我的指引，去更好的道路了。」

《酷蓋爸爸》的上架時間適逢8月8號父親節，導演陳怡妤及林毓家特地為劇中兩位爸爸謝佳見及邱木翰準備了一個父親節驚喜，特別訂製了台灣在地翻糖藝術蛋糕，獻給劇中爸爸，也獻給全天下辛苦的家長。

首次收到父親節的蛋糕謝佳見除了驚喜，也表達內心的感謝：「先祝各位父親節快樂！無論是單親、雙親：兩個爸爸、兩個媽媽、同性或異性戀家庭，都可以一起慶祝父親節、母親節，向家長表達感謝，因為是他們幫我們帶來這個社會，體驗這個世界的美好。」

《酷蓋爸爸》將於8月8日於GagaOOLala影音平台上架。