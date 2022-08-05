高雄市政府推動「楠梓產業園區」開發，規劃7日動土，全球半導體領導大廠台積電已與高市府完成簽約將進駐設廠，加上市長陳其邁上任後，推動產業轉型積極招商，帶動上下游相關產業鏈投資設廠，中油也設置循環技術暨材料創新研發專區，高雄經發局5日表示，台積電是楠梓產業園區唯一進駐廠商，園區動土也代表廠區進入建廠階段，完備產業鏈關鍵拼圖，高雄將成為全球半導體研發與製造中心。

高雄經發局長廖泰翔5日指出，去年7月啟動楠梓產業園區報編計畫，今年3月、5月分別完成土壤及地下水整治解除列管，不到一年內，完成整治與報編，凸顯高市府跨局處高效率行政推動園區建設，除完備建廠所需水、電及土地，也與成大、中山大學半導體學院合作，並推動產業暑期實習計畫，提早培育半導體產業發展所需的人才，為產業打造最佳投資環境。

廖泰翔表示，市長陳其邁上任後加速產業轉型，除大力推動楠梓產業園區吸引台積電設廠，更已布局相關產業鏈進駐高雄，包括IC設計義隆電子進駐亞灣設立研發中心、群聯插旗橋頭科學園區，IC製造的穩懋、華邦電、華新科、強茂、華騰等，以及半導體封測大廠日月光、穎崴、新特以及半導體先進材料的德商默克、美商英特格、台塑德山、楠梓電、中央硝子、田中電子、美商慧盛、聯亞科技等。

廖泰翔指出，若再加上半導體設備製造的天正國際、榮眾科技、鈦昇、台灣華爾卡等半導體關聯公司，從設計、製造、封測至材料、設備等產業鏈，在這1、2年內，陸續進駐高雄設廠或加碼投資，預估未來5年內，打造出完整的半導體產業鏈，高雄將成為全球半導體研發製造中心。

廖泰翔分析指出，不只半導體產業聚落在高雄成形，近年，全球科技大廠紛搶進的電動車產業也看好高雄，相繼到高雄投資設廠，包括鴻海在和發產業園區設置電芯研發暨試量產中心，順益汽車計畫成立電動巴士製造中心，以及積極搶進電動車電池的台泥集團三元能源，也在高雄設廠。

此外，緯創集團及旗下晶傑達，也要在前鎮科技產業園區建廠生產全球車載及工控面板，同時另設高雄研發總部吸引在地人才，衝刺車用電子、工控與物聯網等新事業。

廖泰翔強調，高雄過往長期做為台灣石化、金屬重工業的重要生產基地，具厚實工業基礎，但面對世界政經局勢與產業變化，在市長陳其邁所提的加速推動產業轉型、增加就業機會兩大優先政策帶領下，就任將屆兩年已見具體成果，尤其是作為指標投資案的台積電高雄設廠，在園區動工後將進入實質開發，預計113年營運後，初期將增加至少1,500個工作機會、及每年1,576億元產值，代表高雄將從石化、金屬等重工業轉型為半導體高科技智慧城市，兆元科技產業聚落成形。