超商二哥全家（5903）5日公布半年報，經過第一季獲利創下五年新低，全家第二季獲利回神，單季稅後純益3.54億元，較去年同期微增0.2％，重回正成長軌道，而且比起第一季大幅成長108％，換算單季每股純益1.59元。

累積全家上半年營收431.87億元，年增4.5％；稅後純益5.24億元，較去年同期衰退21.9％，每股純益2.35元。

今年2月農曆年期間天氣濕冷，超商客流量減少，全家旺季業績該衝沒衝出來；加上全家重要子公司、負責物流配送的日翊物流大溪倉2月發生群聚感染，暫停相關物流作業，拖累包裹店取服務等相關收入，全家第一季獲利1.7億元，比去年同期大幅縮水46.5％，創下近五年新低。

不過全家今天公布第二季獲利已迅速回神。全家主管表示，由於「聯名話題」、「網紅吸粉」、「產品本質提升」等策略奏效，公司第二季鮮食業績成長達一成；另外全家掌握到疫情居隔商機，除開賣快篩試劑、並導入家用PCR檢測機，還在會員APP「全+1商城」開立保健食品專館，開賣自有品牌保健食品，有效帶動相關業績成長達一成五。為第二季營運動能較強的項目。

全家3月底、4月初迎接4,000店達陣！

隨著展店腳步持續，為全家營運成長挹注能量。全家總經理薛東都表示，接下來全家將繼續以每年新增200家分店的速度前進。

展望第三季，全家主管表示，高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等，都有助帶動人潮出籠與點燃業績動能。且鮮食新品推陳出新，中元、中秋等節日商機掌握，以及一些APP線上新服務陸續上線，皆有望驅動公司下半年整體績效。