中共環台軍演的第2天，台大管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行。（李金生攝）

大家在酒罈上簽名，相約記住這個歷史上的日子，5年後再聚首金門共飲出土美酒，盼望迎來兩岸飄香的好光景。（李金生攝）

大家在這趟金門行留下不一樣的回憶，也有一分期待再相見的美好憧憬。（李金生攝）

中共環台軍演的第2天，台大管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學及眷屬共74人到金門畢業旅行，今天頂著午後炎陽在后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒，大家相約記住這個歷史上的日子，5年後再聚首金門共飲出土美酒，盼望迎來兩岸飄香的好光景。

安排這項埋藏金酒時空膠囊活動的是海軍上校退伍，金門后湖子弟許然博，他希望來自台灣各地的同學和眷屬，在這趟金門行可以留下不一樣的回憶，也有一分期待再相見的美好憧憬。

許然博說，5年前他就讀中山大學管理研究所EMBA班時，就與同學陳鄭彥帶著班上同學到金門畢業旅行，也同樣在后湖的老厝前農地埋下2罈5公升金門高粱酒，原本說好大家今年再回到金門，將土裡的陳年高粱挖出來品嚐，但因碰到新冠疫期，決定延期再辦。

今天的台大管理研究所「E勢泮」第2屆B班同學畢業旅行的埋酒行程，則是後來就讀台大管研所後EMBA班的陳鄭彥發起，埋酒地點則改在許然博新建農舍旁，遍植艾草香味撲鼻的農田裡。

大家在酒甕上寫下自已的名字， 再合力將它們埋入土坑中，也開心埋下一個共同記憶和期待，相約5年後大家再重回金門島，一起品酒話當年。

班上的同學代表林穎說，1998年他在金門的127師戰車營服役，曾聽老鳥同袍說起1996年台海危機時，金門守軍日夜備戰，每天都抱著槍睡覺，前線戰雲密布十分緊張，這回自己也在共軍環台軍演的第2天到金門來，相信會讓曾一度遲疑，最終還是如期來到的同學留下很不一樣的回憶，特別是加上這個很有未來性，也有著滿滿儀式感的埋酒活動，更會讓大家一生難忘。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障