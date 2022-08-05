勞動部舉辦全國技能競賽，其中飛機修護職類由中華科大協助辦理，競賽科目分別為飛操鋼繩調校、技術手冊查閱與翻譯、電器線路圖施工與檢試、飛機360度檢查等。中華科大航機系主任呂學育指出，今年度競賽較往年更為激烈與踴躍，共有20人入圍決賽，人數超越過往，獲勝者將成為國手，經過1年培訓後，將可代表台灣參加世界競賽。

去年疫情衝擊民航產業，加上高科技業大舉挖角，人才流失不少，如今疫情趨緩，多家航空業者陸續招募人才，呂學育指出，現在正是航空產業最蓬勃之時，航空業培養專業技術人員相當落實，英文能力、實作能力以及紀律都得到業界高度肯定，才會出現科技業者來搶人才的情況。

中華科大為全台最早成立飛機修護科系學校，也擁有標準的飛機修護教訓專業場地，勞動部全國技能競賽已連續3年在中華科大辦理飛機修護職類考試，其中該校航機系講座教授蘇盛竹多年來也擔任飛機修護職類的全國裁判長，具有相當專業素養及國際裁判經驗。

此次競賽項目包括飛操鋼繩調校、技術手冊查閱與翻譯、電器線路圖施工與檢試、機體結構補片成型與應用、飛機360度檢查。呂學育表示，飛機修護考試最著重紀律，由於飛機是成熟的行業，系統非常複雜，從業人員要確實按照原廠工單來施作，才能確保龐大系統的安全性。

往年進入決賽人數僅有15人，今年因疫情關係增額晉級，共有20人要來爭奪最強修飛機高手榮耀。呂學育表示，成績最高的選手將可獲得國手資格，經過1年培訓後，可望參加明年及後年的國際技能競賽。