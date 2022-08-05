現今不少人家裡不開伙，帶小孩出門用餐，然而就有一名男子在臉書抱怨遇到的「奧客」，他表示有組客人帶著小孩用餐，小孩不僅全程3小時不斷尖叫，還亂丟餐具狂抽衛生紙，家長不但不控制，甚至還當場幫小孩換尿布，換完後直接丟地板，食物的殘渣也往地上丟，導致整個用餐環境超亂，如被轟炸過一般，讓他看的心累又傻眼。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他提到有一組夫妻帶小孩的客人進店裡吃飯，然而，用餐3小時內，客人小孩不斷尖叫，直到離去後仍未停止，另外，他還抱怨這對夫妻，當場直接幫孩子換尿布，換完後卻直接丟在地上，讓他看了相當傻眼，不僅如此，點了吐司蛋糕嫌沒味道，甚至將吐司皮往地上丟棄，失控的小孩也狂丟餐具與狂抽衛生紙，卻要店家一直更換，讓他心很累。

男子抱怨家長帶小孩用餐，不僅孩子瘋狂尖叫3小時，用餐後的環境如遭轟炸過，尿布還亂扔在地上。（翻攝自臉書爆怨公社）

他也表示，雖然沒有對該組客人有任何責備或規勸，但希望用餐的客人能將心比心，體諒餐飲業的辛苦，在沒有收任何清潔費與服務費的狀況下，面對這樣如蝗蟲肆虐後的慘況，也只能面帶笑容，含情脈脈的送客人離開。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這是有多麽沒家教的人在這用過餐啊」、「水準差到這樣找麻煩」、「很難想像他家的環境」、「大人這樣以後孩子也好不到哪去，店家辛苦了」、「這個我無法欸，亂成這樣還吃的下去」、「丟臉死了，沒家教喔，小孩不懂事算了！做家長還這樣」、「素質真差的一家人，沒水準」。