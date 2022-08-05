朱延平（左起）、釋小願、吳宗修、導演王毓琦5日為新片《小子》造勢。（星泰娛樂提供）

名導朱延平監製新片《小子》今（5日）舉行殺青發佈會，他率領導演王毓琦及演員陳昊森、李霈瑜（大霈）、黃仲崑、譚艾珍等人以片中造型出席，因為此次片中還有2位功夫小子—吳宗修和釋小願，擅長拍小孩的朱延平，直呼「跟小孩子的感情假不了」，提到當年拍攝《狗蛋大兵》捧紅的郝劭文，近日在大陸成為直播帶貨王，電商事業經營得有聲有色，「賺錢賺得不得了」，感動曝「從他4歲到現在，我們30年的感情了，他賺第一筆大錢後，還包10萬元給我，說第1個想到要孝敬導演伯伯」。

陳昊森飾演一位虛擬遊戲高手，想藉挑戰遊戲過關斬將，以贏得巨額獎金為致富目標，在片中的「Man Power」連朱延平都折服，大讚「乍看有點像金城武，但拍完發現他很有自己的味道，是個很Man的人」，更預言將來一定會是亞洲一線男星，「你們看好了」；而女主角李霈瑜則一身日系女僕裝現身，不忘賣關子表示：「我們在片中有各種遊戲可以玩，但我不能爆雷。」另外，現年10歲的「功夫小王子」吳宗修，5歲開始習武，已在國際武術錦標賽拿下315面金牌，另一位僅7歲的「少林小武僧」釋小願也來頭不小，在少林寺方丈釋永信的引薦下，於百人海選中脫穎而出，2人今在現場不忘帶來功夫展演，讓人不禁聯想到當年《新烏龍院》的郝劭文和釋小龍。

《小子》男女主角陳昊森（右）、李霈瑜。（星泰娛樂提供）

《小子》因撞疫差點「難產」，後來決定在今年6月初台灣疫情最高峰，一天8萬人確診時「壯烈開鏡」，導演王毓琦無奈表示，幾乎每天都有工作人員或演員確診，很常得臨時換角，幸好最後都一一克服，朱延平也笑喊「我們就是頂著鋼盔往前衝」，並透露因為該片有豐富的打鬥及遊戲畫面，需要大量特效，光是後製可能就要8個月，預計明年暑假上映，也因此成本高達1億左右，「這部片不能光靠台灣，台灣電影要走出去，雖然小清新很好，但也要有這種大場面的！」但也分享該片真正打動他的是情感上的交流，陳昊森和2位功夫小子的感情好到讓他忍不住直呼「我拍片拍很少看到這麼真情流露的，連我都看到哭」。