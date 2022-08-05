為了因應全球貨櫃運輸及船舶大型化需求，高雄港既有貨櫃中心受作業場地空間呈現飽和及航道水深受限，影響高雄港未來貨櫃量的發展，為此，政府投資200多億元、以及長榮海運公司投資機具設備百億元，共同合作打造高雄港第七貨櫃中心，長榮海運董事長張衍義與台灣港務公司董事長李賢義，5日共同見證第七貨櫃中心首座碼頭橋式起重機卸船上岸安裝的歷史性時刻。

高雄港第七貨櫃中心由港務公司興建5席深水碼頭，可供4艘全球最大的2.4萬TEU貨櫃輪同時停靠，搭配縱深700公尺、149公頃的櫃場腹地，預計年作業量至少可達450萬TEU（20呎標準貨櫃），長年目標每年650萬TEU，而長榮公司則引進遠端遙控無人超大型碼頭橋式起重機，裝卸排數高達25排，為全國首例，共同為第七貨櫃中心朝向「現代全自動化櫃場」方向開創里程碑，並列世界最先進的貨櫃中心之一，大幅提升貨櫃裝卸效率及高雄港整體競爭力。長榮海運公司預定明年5月及後年5月分二階段啟動營運。

長榮海運公司總共購置19部遠端操控橋式起重機與56部自動化門式機，8月1日第一批全新4部橋式起重機、以及1部自動化門式機運抵高雄港第七貨櫃中心進行卸船準備作業，5日首座碼頭橋式起重機將卸船上岸安裝，長榮海運公司董事長張衍義、以及台灣港務公司董事長李賢義，為見證歷史性的一刻，一同親赴現場。

李賢義表示，台灣港務公司非常重視這歷史性的時刻，為此，公司全力趕工，提前3個月，完成第七貨櫃中心第一期貨櫃場地、以及營管大樓等重點工程，提供長榮海運公司及早進場為全台最大型碼頭橋式機上岸作為準備，目的是希望藉由加速第七貨櫃中心的推動，積極優化港口軟硬體設施，協助高雄港航商永續經營，根留高雄，鞏固高雄港整體競爭力及海運樞紐地位。

他說，在全自動化的碼頭營運系統上，依長榮海運公司說明，將引進德國的車機控制系統，搭配長榮海運公司自行研發的TOS系統(櫃場調度管理系統)以及建構的5G內網，建立全新自動化櫃場作業系統，長榮公司預計今年9月機具及作業系統開始測試運轉，在明年5月正式營運。