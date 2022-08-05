行政院長蘇貞昌今視察汐東捷運規畫情況，國民黨新北市議會黨團書記長廖先翔批，簡報內容無進度，但蘇卻4度提及民進黨新北市長參選人林佳龍，淪為林佳龍造勢大會。

廖先翔說，地方原本期待行政院要在選前釋放利多核定汐東捷運，誰知到了現場才發現，簡報內容都是大家已經知曉的進度，並無令人振奮的消息。

他痛批，民進黨根本是在拿人民的納稅錢在替林佳龍辦造勢大會，活動中除了蘇貞昌及各部會高層不斷的對林佳龍歌功頌德外，剩下的只有蘇貞昌對侯友宜的酸言酸語，嘴巴說院長不該跟地方政府計較，卻又斤斤計較誰分攤了多少經費，對於滿心期待汐東捷運的市民朋友來說無疑澆了一桶冷水。

廖先翔指出，交通部已完成汐東捷運審核並送交行政院，蘇貞昌與其大張旗鼓地來視察，不如回到行政院，把汐東線的公文拿出來蓋章核定，意義遠大於今天不知所云的視察活動。

新北市議員白珮茹則說，汐止民眾對汐東捷運已期待20年了，如果真要讓汐止民眾都感謝林佳龍之後才能核定的話，她明天就帶著汐止鄉親到林佳龍競選總部登門致謝。