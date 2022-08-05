吳姓男藥頭於2021年11月間，因一名藥腳把他販毒客戶聯絡資料刪除等理由，竟將被害人帶至南投山區關進狗籠，逼簽128萬元本票，向被害人家屬勒索，被害人在付贖款過程中趁機逃逸又被抓回，吳得知警方圍捕最後將肉票釋放，台中地院依同犯結夥攜帶兇器強盜罪，判處吳8年6月徒刑，其餘共犯7年10月、8年不等徒刑，可上訴。

判決書指出，被害人是吳姓男藥頭的下游藥腳，去年11月14日凌晨，吳與共犯8人合謀擄人勒索，將被害人押至到南投山區，先用球棒、手槍的槍托毆打被害人，再用手銬銬住被害人，關進狗籠內，當天又載被害人轉到和平山區1處空屋內囚禁。吳男不斷問被害人是否故意把販毒客戶聯絡資訊刪除，被害人否認。

判決書指出，吳男等人拳打腳踢、亂剪頭髮、打被害人巴掌，因聲音過大引來鄰居關注，吳怕被發現，再將被害人載往1處汽車旅館繼續囚禁。吳竟持折疊刀逼迫被害人簽下128萬元本票，還割傷被害人手臂，被害人被控制行動近30小時難忍受虐，打電話向家人籌錢，被害人父母得知兒子被綁架勒索時，趕緊報警。

最後吳男把被害人帶到南投1棟民宅內，試射給被害人看，當天傍晚被害人父母在員警陪同下，與吳男約在中市某咖啡屋談判，被害人前往時趁歹徒車輛停等紅燈時跳車，最後吳男得知警方介入，只好將被害人放了。台中地方法院經審理，吳姓男藥頭剛開始否認犯行，後來坦承部分犯行，並賠償被害人15萬元，其餘共犯或助犯等人皆坦承犯行，一審依同犯結夥攜帶兇器強盜罪，判處吳男8年6月，另共犯8年、7年10月不等徒刑，可上訴。

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