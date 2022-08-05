共軍昨（4）日開始在台灣周邊海域進行演習，消息一出讓許多民眾感到憂心，趕緊查詢住家附近最近的避難防空洞。台北聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰就分享了一則激似「防空洞」的租屋廣告，其中還附上兩張雙人床，奇特的樣貌讓蘇一峰看了就覺得不對勁，直說「會生病」。

蘇一峰今日在臉書分享一則租屋處的廣告貼文，寫著「地下室3500元的房間已經整理好，意者請私訊」，更標註租屋處位於台北市。照片中可見，房內擺放了2張單人床、1張書桌、2張椅子、 塑膠櫃，還有電視和電扇，不過地面並沒有鋪上磁磚，且房內沒有任何一扇窗戶，白色的牆面上還有不少「黑斑」。

看完了房內的景象，讓蘇一峰忍不住說，「其實這是防空洞吧，台北市租金真的誇張…」並提醒如果住在發霉的房屋過久，恐怕會讓呼吸道罹患疾病。

貼文曝光後引來網友熱烈討論，「這種程度也敢說整理好了」、「確定不是大體室，電風扇化冰用的」、「除濕機得經常開著！」、「這我真的無法」，但也有網友緩頰，「台北這樣滿便宜啊」、「八年前租過比這小的，要一萬呢」。

過去《中時新聞網》曾報導，「開戰了要去哪避難？這APP秒幫找防空洞 下載量衝第一」，由內政部警政署推出的APP「警政服務」，設有「防空避難專區」，能隨時尋找防空避難處，還能透過導航定位前往目的地。